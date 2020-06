Законопроект: До 10 г. затвор за оскверняване на паметници във Великобритания

М ъж на 28 години e задържан в Есекс, източно от Лондон, по подозрение, че по време на вчерашните протести на крайната десница в британската столица е уринирал върху паметника на загинал полицай пред сградата на парламента, предаде Ройтерс.

Паметникът е в чест на полицая Кийт Палмър, убит по време на дежурство при терористичната атака през 2017 г., в която загинаха още четирима души.

The man is peeing next not on the memorial. It’s possible he simply needed a piss.



Man pictured urinating on PC Keith Palmer's memorial during protests https://t.co/qoxdqCaaH8