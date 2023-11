Дмитрий Песков: Следващият президент на Русия трябва "да е такъв като" Путин

С ледващият президент на Русия трябва "да е такъв като" Владимир Путин, заяви прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков в интервю за студентския новинарски канал "МГИМО 360", предаде ТАСС.

"Такъв" - това е отговорът на Песков на въпрос какъв трябва да бъде следващият президент на Русия. При последвалия уточняващ въпрос възможно ли е това той казва: "Може и да е друг човек, но да е такъв като него."

Ще умре ли Путин като президент на Русия

Песков заявява, че се надява, че Путин ще се кандидатира за нов мандат и съответно е убеден в неговата победа. По думите на говорителя на Кремъл е трудно да се каже дали ако е друг човек, следващият президент на Русия ще успее да съхрани всичко, което е постигнал Путин. Настоящият президент на Русия има право да се кандидатира за нов мандат, макар и все още да не е говорил за своето решение по този въпрос.

Обрат: Путин още не е решил дали ще се кандидатира за президент

🇷🇺

Russian President Vladimir Putin has not yet decided whether he will run for his fifth presidential term in 2024, Kremlin spokesman Dmitry Peskov has stated.#Russia #Putin pic.twitter.com/98v7GSXF5J