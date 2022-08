Десетки китайски военни самолети влязоха в зоната за противовъздушна отбрана на Тайван

Д вадесет и седем китайски военни самолета навлязоха в зоната за противовъздушна отбрана на Тайван.

Съобщението бе направено докато председателят на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси осъществяваше спорното си посещение в Република Китай, която Китайската народна република смята за своя територия.

Гласът на Путин за САЩ: Чиста провокация

"27 самолети на НОАК ( 6 J-11, 5 J-16 и 16 Су-30) навлязоха в обкръжаващата зона на Република Китай на 3 август 2022 г.", обяви Министерството на отбраната на Тайван в Туитър.

По-рано Китай уведоми за планирани военни учения в района.

Историческо и противоречиво: Приключи посещението на Пелоси в Тайван

Днес Пелоси завърши посещението си в Тайван, където пристигна вчера. Така тя стана най-високопоставения американски политик, посещавал острова от 25 години насам.

27 PLA aircraft (J-11*6, J-16*5 and SU-30*16) entered the surrounding area of R.O.C. on August 3, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/m1gW2N4ZL7 pic.twitter.com/Aw71EgmRjj