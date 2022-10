Депресия, стресово разстройство, психози: 7 години брутална гражданска война в Йемен

Д епресия, посттравматично стресово разстройство, психоза: седемте години на брутална гражданска война в Йемен са причинили експлозия от психични заболявания, които претоварват основните здравни услуги.

"Опитваме се да осигурим лечение, но не можем да лекуваме всички", казва Адел Мелхи, директор на психиатрична болница в блокирания от бунтовниците град Таез, едно от най-тежко засегнатите от конфликта места.

Подкрепяните от Иран бунтовници хусити се сражават с водената от Саудитска Арабия проправителствена коалиция от 2015 г. насам в жестока война, в която загинаха стотици хиляди и която доведе обеднялата страна до ръба на глада.

Групите за помощ изразяват тревога, тъй като над 23 милиона души - повече от две трети от населението на Йемен - зависят от помощи.

Въпреки че в управляваната от правителството психиатрична болница в Таез има място за 200 пациенти, броят на нуждаещите се от грижи поради "трагедиите, причинени от войната", е много по-голям, казва Мелхи. Болницата не разполага с необходимия персонал и лекарства, за да се справи. Тъй като държавните средства покриват само една четвърт от бюджета ѝ, тя разчита на дарения за останалата част.

По данни на Министерството на здравеопазването през 2020 г. в Йемен, където живеят около 30 милиона души, е имало само 59 психиатри - или по един на всеки половин милион души. Като се добавят терапевтите, болногледачите и медицинските сестри, броят на специалистите, които се занимават с психично здраве, нараства до 300, разпределени в 7 болници.

Властите не са публикували по-скорошни данни за психичните заболявания в Йемен, който отдавна е най-бедната страна на Арабския полуостров.

Според проучване от 2017 г., проведено от йеменската Фондация за семейно развитие и ориентиране, базирана в контролираната от бунтовниците столица Сана, почти една пета от всички жители имат проблеми с психичното здраве.

В доклада се казва, че населението "е изправено пред постоянен натиск, загуби и сериозни сътресения - независимо дали в резултат на продоволствена несигурност, безработица, холера, произволно задържане, изтезания, безразборни нападения, въздушни удари или лоши основни обществени услуги".

В доклад на ООН от тази година се казва, че броят им може да е още по-голям поради допълнителното напрежение, причинено от пандемията и "продължаващите жертви на конфликта".

Според агенциите за помощ прекратяването на огъня, постигнато с посредничеството на ООН от април, е довело до рязко намаляване на военните действия и е улеснило действията за облекчаване на тежкото хуманитарно положение. Но това примирие изтече на 2 октомври и неуспешните опити за удължаването му породиха опасения за нов конфликт.

В Хаджа, северозападно от Сана, агенцията за помощ "Лекари без граници" (MSF) управлява специализирана клиника за психично здраве.

"Помагаме на хора, които са преминали през травматична ситуация, най-вече свързана с насилие поради контекста на войната", казва Аура Рамирес Бариос, която ръководи дейността на клиниката.

"Имаме много хора, които са загубили членове на семейството си, домовете си и страдат от разселване." Около три четвърти от пациентите са с "тежки психични разстройства", допълва тя, между които "психоза, депресия, биполярно разстройство или посттравматичен стрес".

Бариос заяви, че вижда клиниката като място на надежда, където йеменците се чувстват в безопасност "след цялото насилие, което са преживели и продължават да преживяват".ж Едно от предизвикателствата е, че много йеменци търсят медицински съвет едва когато симптомите станат "неуправляеми", например след опит за самоубийство или халюцинации. Отчасти това се дължи на стигмата на психичните заболявания в Йемен, обяснява тя.

