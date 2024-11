"Демокрацията триумфира": Политически реакции след изборите в Молдова

И зборите в Молдова привлякоха вниманието на световните лидери, които реагираха с разнообразни изявления и оценки за бъдещето на страната и региона. Политическите реакции варират от подкрепа за реформаторския курс на Молдова до загриженост за регионалната стабилност, подчертавайки ролята на международната общност в периода след вота и амбициите на Молдова за по-тясна интеграция с Европа.

Ето как реагираха световните лидери на резултатите от вота:

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави молдовската си колега Мая Санду за изборната победа с публикация в социалните мрежи, предаде Ройтерс.

"Молдовците направиха ясен избор - те избраха пътя към икономически растеж и социална стабилност", написа той, след като Санду, прозападният лидер на Молдова, обяви победа на вчерашния вот, надпреварата в който вървеше оспорвано до последно.

Congratulations to @sandumaiamd on winning the presidential election in Moldova. Ukraine supports the European choice of the Moldovan people and stands ready to work together to strengthen our partnership.



Moldovans have made a clear choice—they chose a path toward economic… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024

Германският канцлер Олаф Шолц също поздрави Мая Санду за победата ѝ в силно оспорваната надпревара за държавен глава.

"Санду преведе успешно Молдова през трудни времена и я изведе по европейски път. Ние сме на страната на Молдова", написа Шолц, след като Санду обяви победа на вчерашните президентски избори.

.@sandumaiamd hat die Republik Moldau sicher durch schwere Zeiten gesteuert und den europäischen Kurs ihres Landes gesetzt. Dabei stehen wir an Moldaus Seite. Herzlichen Glückwunsch zur erneuten Wahl als Präsidentin! https://t.co/vRZEz8pbIL — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 4, 2024

Висшето държавно ръководство на Румъния и отделни политици в страната поздравиха Мая Санду за преизбирането ѝ на поста президент на Молдова на произведения вчера втори тур на изборите.

Румънският президент Клаус Йоханис поздрави Санду за „постигнатата историческа победа“. „Румънският народ е заедно с гражданите на Република Молдова в този успех, който закрепва необратимо съдбата на страната в европейското семейство“, написа Йоханис в „Екс“.

Felicitări @sandumaiamd pentru victoria istorică înregistrată! Poporul român🇷🇴 este alături de cetățenii Republicii Moldova🇲🇩 în această reușită, care ancorează ireversibil destinul țării în familia europeană. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) November 4, 2024

Премиерът Марчел Чолаку посочи във Фейсбук, че победата на Мая Санду е ясно доказателство за желанието на молдовския народ да защити демокрацията и да си осигури път за присъединяване към ЕС.

„Поздравявам от все сърце молдовския народ, а също и Мая Санду, за огромната победа! Молдовците по света написаха днес история. Те потвърдиха пред целия свят не само своята смелост, но и пълната си увереност в европейското си бъдеще. Те се бориха решително срещу един адски механизъм, създаден от Русия, която се опита масово да подкопае демокрацията, като купуваше гласове в големи мащаби“, написа Чолаку във Фейсбук.

Румънският премиер допълва, че ще продължи да подкрепя ''с всички сили'' Република Молдова, за да стигне там, където ѝ е мястото - заедно с Румъния в Европейския съюз.

Председателят на Сената Николае Чука написа във Фейсбук, че в Република Молдова са победили „демокрацията и свободния вот“. „Поздравления за Мая Санду за резултата от изборите, за огромната победа“, пише Николае Чука на страницата си в социалната мрежа и допълва, че „Република Молдова продължава по европейския си път и пътя на интеграция в ЕС“. Чука посочва, че Румъния е „надежден съюзник“ на Молдова и ще продължи да оказва на страната както социална, така и икономическа подкрепа.

Посланикът на Република Молдова в Букурещ Виктор Кирила съобщи за Аджерпрес, че в Румъния на втория тур от президентските избори са гласували над 27 000 граждани на Молдова. По думите на дипломата избирателната активност е била по-висока в сравнение с първия тур на изборите през октомври, а повечето молдовски избиратели в Румъния са млади хора.

It is a crucial day for the European path & the democratic future of the RM🇲🇩. I hope democracy will win over desinformation.



My proposal to create an office of the #EuropeanParliament in Chișinău, made in my capacity as @Europarl_EN vice-president, has been accepted.… pic.twitter.com/LLKVeo20u4 — Victor NEGRESCU (@negrescuvictor) November 3, 2024

Президентът на Франция Еманюел Макрон също поздрави Санду за „преизбирането ѝ начело на Молдова“, приветствайки, че „демокрацията е триумфирала над всяка намеса и всички маневри“. Той увери на профила си в „Екс“, че „Франция ще продължи да стои до Молдова по нейния европейски път“.

Je tiens à féliciter Maïa Sandu pour sa réélection à la tête de la Moldavie. La démocratie a triomphé de toutes les interférences et de toutes les manœuvres. La France continuera de se tenir aux côtés de la Moldavie sur son chemin européen. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 3, 2024

"Доказахме, че обединени можем да надделеем над тези, които искат да ни пречупят", заяви Санду след победата, съобщи агенция Блумбърг, цитирана от Укринформ. В публикацията се отбелязва, че победата на Санду укрепва ангажимента ѝ да интегрира Молдова в Европейския съюз до края на десетилетието. При преброени близо 99% от гласовете молдовският президент води с около 55% от гласовете пред съперника си Александър Стояногло, който обеща при победа да поддържа тесни връзки с Кремъл. За Стояногло бюлетина са пуснали около 45% от избирателите. Молдовците вчера гласуваха на балотаж на президентските избори, след като на първия тур на 20 октомври Санду събра 42,45% от гласовете, а Стояногло 25,98%.

Moldova, today you are victorious. Together, we’ve shown the strength of our unity, democracy, and commitment to a dignified future.



Thank you, dear Moldovans, at home and abroad. Walk with pride—you are freedom, hope, and resilience. I am proud to serve you all. pic.twitter.com/yGGlrjAMEC — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 3, 2024

