Делегация на "Хамас" пристига в Кайро днес

Д елегация на "Хамас" ще пристигне в Кайро днес, но няма да участва в преговорите за прекратяване на огъня в Газа, заяви високопоставен представител на палестинското ислямистко движение, цитиран от Ройтерс.

Иззат ар Ришек, член на политическото бюро на "Хамас", каза, че представителите на движението ще бъдат запознати от посредниците с резултатите от последния кръг дискусии в египетската столица.

От "Хамас" подкрепят договореностите, постигнати на 2 юли в съответствие с плана на американския президент Джо Байдън, и са готови да ги изпълнят, подчерта в изявление Ар Ришек. Той призова да бъде оказан натиск върху Израел да се съгласи на прекратяване на огъня и да спре да възпрепятства постигането на споразумение.

Делегация на "Хамас" е очаквана в Кайро днес, за да се включи в консултациите с посредниците за прекратяване на огъня в ивицата Газа, съобщи тази сутрин катарската телевизия "Ал Джазира".

Вчера вестник "Джерузалем пост" писа, че израелската делегация на преговорите е отпътувала от египетската столица, след като е предала осъвременено предложение. Според израелското издание проектът ще бъде представен на палестинското ислямистко движение днес.

Очаква се утре в Кайро да се състоят нови преговори в опит за договаряне на прекратяване на огъня.

11 цивилни са били убити при израелски въздушни удари в ивицата Газа днес, съобщи междувременно палестинската официална новинарска агенция УАФА, цитирана от ДПА.

Атаките са били извършени в град Хан Юнис, в южната част на палестинската територия, и в района на бежанския лагер Нусейрат, Централна Газа.

Hamas delegation expected to arrive in Cairo this afternoon to resume hostage swap and ceasefire talks in Gaza



➡️ Ceasefire talks had stalled over Israeli PM Netanyahu's refusal to give up control of the Philadelphi Corridor on Gaza-Egypt border and Rafah crossing… pic.twitter.com/IQkBiMiiqg