Daily Mail: Маймуни убиха майка и четирите ѝ деца в Индия

М айка и четирите ѝ деца бяха смазани под тежестта на паднала стена, бутната от маймуни в индийския щат Утар Прадеш, пише британският таблоид Daily Mail.

Според изданието, петте жертви са били убити от парчета зидария, които паднали върху тях, в резултат на "силно клатене" на стената от маймуните.

Monkeys kill family of five: Woman and her four children are crushed to death under a wall which collapsed after a troop of rampaging primates 'violently shook it' in India https://t.co/qbdmX8Z49I