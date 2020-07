Телата на предците на хората били значително по-различни

Н ай-старите предци на хората се различавали значително от Homo sapiens по структурата на тялото. Испански учени стигнаха до това заключение, като изследваха останките на "момче от Туркана", живяло преди 1,5 милиона години.

Изследването им е публикувано скоро в сп. "Nature Ecology and Evolution".

Скелетът на тийнейджър, живял преди 1,5 милиона години, е запазен почти изцяло. Той беше открит в Кения. Проучванията показват, че той е принадлежал към вида Homo erectus, първите хуманоиди, които мигрират от Африка и се научават как да използват огъня.

