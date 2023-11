Дали племе канибали се е кръстосало с денисовците? (ВИДЕО)

И з дивите пейзажи на остров Югоизточна Азия учените, изследващи мистериозната група хоминини, наречени денисовци, се натъкнаха на разкритие, което поставя под въпрос конвенционалните времеви линии.

Дълбоко в сърцето на Нова Гвинея, където традициите на тамошните племена за лов на глави и сложни церемонии някога процъфтявали, има признаци за това, че енигматичните денисовци може да са успели да се запазят като вид до много по-късно, отколкото учените смятаха досега.

Историята им е вплетена в разказа на Майкъл Рокфелер, приключенският потомък на известната фамилия, чието изчезване през 60-те години на миналия век подхранва легендите за евентуалната му среща с канибалски племена. И все пак под повърхността на тези митове се крие една друга не по-малко интересна история, вече разкрита и от съвременните изследвания.

ДНК на местните папуаси разкрива неочаквани резултати за произхода на денисовците, които предполагат, че те са имали множество популации и кръстосвания, някои от които са се случили преди 15 000 до 30 000 години. Това откритие оспорва представата за денисовците като хомогенна група, представяйки ги вместо това като разнообразна и трайна група, която може да се е смесвала със съвременните хора в отдалечените планини на Нова Гвинея. Генетичните данни загатват за адаптивност и устойчивост, които отразяват забележителната способност на Хомо сапиенс да се ориентира и да преплита своето съществуване дори в най-затънтените кътчета на нашата планета.