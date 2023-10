Жерар Депардийо: Да нараня жена е все едно да ритна собствената си майка в корема

А ктьорът Жерар Депардийо написа отворено писмо, за да отхвърли твърденията за сексуално насилие, в които го обвиняват.

Френската звезда каза, че "никога, никога съм малтретирал жена" и че "нараняването на жена би било като да ритна собствената си майка в корема".

Депардийо беше обвинен в изнасилване преди две години, след като актриса на около 20 години каза, че е била нападната от него два пъти в дома му през 2018 г.

По-рано тази година френски сайт публикува твърдения на 13 други жени, които са работили с Депардийо. Дамите посочили пред сайта, че и казаха, че са станали свидетели на неуместна близост и жестове.

Преди това Депардийо отрече всички обвинения срещу него чрез адвокат, но сега говори директно в писмо, публикувано във Le Figaro.

Писмото е озаглавено „Най-накрая искам да ти кажа моята истина“.

„Една жена дойде в къщата ми за първи път, вървеше леко, качи се в стаята ми по собствено желание. Тя казва, че е била изнасилена. Върна се втори път. Между нас никога не е имало принуда или насилие", пише актьорът.

Gerard Depardieu writes open letter in French newspaper to deny rape claims https://t.co/7YtTTBp8zI — Liz V (@ShoreEJV) October 2, 2023

Първоначалното разследване срещу 74-годишния актьор беше прекратено през 2019 г. поради липса на доказателства, но по-късно беше възобновено.

Жената, която казва, че е била изнасилена, Шарлот Арнулд, се отказа от анонимността си и зави пред френските медии, че е преминала през "живия ад" след предполагаемото изнасилване.

Тя също казва, че предполагаемото неподходящо поведение на Депардийо на снимачната площадка е добре известно в индустрията.

В писмото си актьорът каза, че често е "прекрачвал граници" на снимачната площадка, "за да се посмее", но че никога не е имало намерение да нарани някого.

Парижкият прокурор все още разследва твърдението за изнасилване и Депардийо не е в ареста.

Актьорът е сред най-известните звезди на Франция, популярен с филми като Cyrano De Bergerac и ean de Florette - както и с холивудските хитове Green Card и The Man In The Iron Mask.