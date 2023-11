Цирков лъв се разходи по улиците на италиански град (ВИДЕО)

Л ъв, избягал от цирков обект в италианския град Ладисполи, стресна местното население. За това съобщи BBC.

Цирковият лъв, който е бил забелязан да се разхожда из италианския град Ладисполи, е бил заловен и върнат в цирка, от който е избягал.

Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват как местните жители са шокирани от вида на голямата котка, която се разхожда по улиците на крайбрежния град.

Would you walk the city streets if you knew a lion was loose?



Yesterday a lion escaped from the circus in Ladispoli, Italy (near Rome).



It was spotted walking the city streets, and was loose for at least 5 hours before being sedated and captured.



People within the town were… pic.twitter.com/lpEXoQcia3