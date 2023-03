Циклонът Фреди уби четирима след „рядко“ завръщане

Т ропическата буря Фреди се завърна в Мадагаскар по траектория, която метеоролозите определиха като "рядка", и уби четирима души, включително две деца. Бурята удари за втори път в рамките на няколко седмици.

Властите в островната държава в Индийския океан съобщиха, че едногодишно дете е загинало при срутване на къща, докато силните ветрове и проливните дъждове са връхлитали югозападната част на страната.

Друго дете, на две години, е загинало при неуточнени обстоятелства. Загинали са и две жени на около 50 години.

Общо най-малко 11 души са загинали в Мадагаскар, откакто Фреди удари за първи път в края на февруари.

Други седем души са загинали в Мозамбик, където тропическата буря се очакваше да навлезе отново по-късно тази седмица.

Cyclone Freddy is officially one for the books as the tropical system that refuses to die. Freddy will be the longest lived tropical cyclone in recorded history at 31 days and counting, peaking at Cat. 5 hurricane intensity



It will make a 2nd landfall in Mozambique this weekend. pic.twitter.com/VEpYiM5evu