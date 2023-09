Гръцките власти прекъснаха движението по отсечка по магистралата Атина-Солун

Г ръцките власти спряха пътното движение по отсечка по магистралата Атина-Солун заради проливните дъждове и наводненията, продължаващи в Централна Гърция, предаде гръцката агенция АНА-МПА. Преустановено е движението в участъка от Ламия до Катерини.

Под купчина дърва: Намериха още една жертва на бурята "Даниел" в Гърция

Също така беше прекъснато и движението на влакове между Солун и Лариса поради наводненията от преливането на река Пеней. По маршрута на тази отсечка ще се движи автобус, съобщи гръцкият железопътен превозвач „Хеленик трейн“.

A powerful storm churning over the southeast Mediterranean has dumped more than 20 inches of rain on central Greece and sparked widespread flooding. The upper-level low-pressure system, named "Daniel," has characteristics of a "medicane" or Mediterranean tropical-like cyclone. pic.twitter.com/vle9EADM7e