Ч етириетажна сграда рухна в Истанбул в понеделник. При инцидента няма загинали и пострадали хора, тъй като блокът е бил опразнен минути преди срутването.

Евакуацията е предприета, след като в съседство е рухнала подпорната стена на изкоп за основи на сграда. Рухването е причинено от води от друга съседна сграда, които са подкопали бетонната стена.

Вследствие на това днес други 21 жилищни сгради бяха евакуирани заради риск от срутване, съобщи турската телевизия НТВ.

Video of the day: Shoddy residential building in Istanbul's Kagithane district collapses. Improving the quality of construction in the city and putting some limits on growth will be a priority of the new mayor @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/u1ZK4IV4mm