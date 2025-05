Чарлз Трети се отправя на "въздействаща" визита в Канада

Б ританският крал Чарлз Трети, придружаван от съпругата му кралица Камила, днес пристига на първата си визита в Канада в качеството си на държавен глава, предаде Асошиейтед прес.

Очаква се кратката двудневна визита да бъде "въздействаща", заяви представител на Бъкингамския дворец.

Чарлз ще присъства на тържественото учредителното заседание на новия канадски парламент и ще произнесе реч, в която ще очертае законодателния дневен ред на правителството. Анализаторите ще търсят всякакви завоалирани препратки на Чарлз Трети към президента на САЩ Доналд Тръмп, отбелязва АП.

'Exercising soft power is a marathon, not a sprint!' GB News' Royal Correspondent @CameronDLWalker reports from Ottawa on King Charles' state visit to Canada, and the message it sends amid controversy over Donald Trump's relationship with Canada. pic.twitter.com/5RakJqxaEr

Преди по-малко от месец Либералната партия спечели парламентарните избори и Марк Карни - бивш управител на Английската централна банка, стана премиер. Карни подсили опозицията на партията си срещу американския президент. Съперникът на Карни - лидерът на популистките консерватори Пиер Поалиевър, водеше в социологическите проучвания, докато Тръмп не взе на прицел Канада с търговска война и заплахи да я анексира като 51-ви щат, припомня АП.

Според прессъобщение на Бъкингамския дворец кралската двойка ще посети днес голям парк в Отава и ще се срещне с улични артисти, допълва Ройтерс. Кралят също така ще участва в церемониално хвърляне на шайба, за да даде началото на демонстрация по уличен хокей, а по-късно през деня символично ще засади дърво в друга част на града.

#KingCharlesIII, the #HeadOfState in #Canada, which is a member of the #BritishCommonwealth of former colonies, arrives in #Ottawa today to underscore Canada’s #sovereignty to @realDonaldTrump, who has repeated said he plans to make it the 51st state.https://t.co/FrCFyYM824