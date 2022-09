Цените на природния газ в Европа може да паднат рязко през зимата?

Е вропейските страни могат да издържат на съкращенията на руския газ тази зима. Това се посочва в анализ на "Goldman Sachs", пише The Guardian.

Цената на газа може да се понижи с повече от два пъти тази зима, защото усилията на страните от ЕС да избегнат голям недостиг през студените месеци се оказват ефективни.

Държавите от ЕС сами ще могат да определят мерките срещу енергийната криза

European gas prices likely to fall sharply this winter, says Goldman Sachs https://t.co/oP2Hx7qN5C