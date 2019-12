Българин потроши моторист в Хага след скандал на пътя

Б ългарски гражданин на 27 години нарочно блъсна моторист с автомобила си марка „Мерцедес” в Хага. Инцидентът е станал снощи след скандал на пътя. Пострадалият е на 35 години. Той е приет в болница със счупен прешлен, счупена китка и множество натъртвания.

Свидетел посочва, че в автомобила на българина е имало бременна жена, съобщава AD.

„Видях двама мъже да крещят един срещу друг на улицата. Очевидно беше борба за предимство”, казва друг свидетел. ,,Шофьорът на мотора счупи един от прозорците на мерцедеса със своя шлем. След това ядосаният автомобилист се качи в колата си и преминал на червено, за да завие от другата страна на светофара”.

Според очевидците и двамата участници в скандала са се държали много агресивно.

Причина за скандала вероятно е отнето предимство. Шофьорът на автомобила отказал да даде път и леко закачил моториста. Двамата слезли от превозните средства и се скарали. Тогава мотористът счупил с каската си стъклото на мерцедеса. След това се качил на мотоциклета и тръгнал.

Шофьорът на автомобила го последвал, преминал на червено и с висока скорост блъснал моториста. От удара пострадалият изхвърчал на няколко метра. Той твърде, че не си спомня нищо след това.

Полицията потвърждава, че става въпрос за умишлен сблъсък и че 27-годишният водач на автомобил е арестуван.

