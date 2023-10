Българин изнасили ученички във Великобритания

Б ългарски гражданин получи 23 години затвор за брутални и унизителни изнасилвания на ученички във Великобритания.

Силвестър Тошев дори принудил една от жертвите си да си направи селфи с него секунди след като я изнасилил, предава „Метро”.

Той изнасилил първата си жертва, 17-годишна, в парк през септември 2021 г.

Нападнал втората си жертва, 16-годишна, след като я завлякъл в храст през януари 2022 г., докато все още бил под гаранция за първото престъпление.

Тя свидетелства, че след нападението „повечето нощи сънува кошмари и да се събужда трепереща и крещяща”.

Тя също така си спомня, че се е чувствала „невидима”, след като хората са гледали как Тошев я отвежда, въпреки че тя го молила да не го прави.

„Много хора видяха този мъж да вдига и да ме отвежда. Знаех това, защото трябваше да спрат, за да го гледат как минава. Накараха ме да се почувствам невидима и сама. Никой не ми се притече на помощ”, разказва момичето.

