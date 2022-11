Брижит Жиро е новата носителка на литературната награда „Гонкур“

Б рижит Жиро е новата носителка на литературната награда „Гонкур“, предаде АФП. Романът на авторката „Да живеем бързо“ е посветен на смъртта на съпруга й.

Жиро е 13-ата жена, печелила „Гонкур“ в 120-годишната история на наградите. Преди нея, през 2016 г. Лейла Слимани спечели приза за романа си „Нежна песен“.

Родената в Алжир Брижит Жиро живее в Лион. Макар да не е дебютант в литературата, тя е малко позната на широката публика. Работила е като преводачка, владее английски, немски и арабски. Съпругът й Клод, чиято смърт е пренесена в романа „Да живеем бързо“, е починал при катастрофа с мотор преди повече от 20 години.

През 2007 г. Жиро печели „Гонкур“ за новела с творбата си „L'amour est trеs surestimе“ („Любовта е надценена“), а през 2019 г. е финалист за наградата „Медичи“ с романа „Jour de courage“ („Ден на смелост“).

„Работех като журналист във в. „Либерасион“, бяха и литературен съветник на фестивали. Работех също и като редактор. Написала съм една дузина книги – романи, есета, новели“, каза Брижит Жиро пред АФП. Стилът й се приема добре от критиката. Жиро привлича вниманието на литературните журита.

