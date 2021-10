Бразилия потресена от снимки на хранещи се с трупно месо

П отресаващи снимки на бедстващи бразилци, които ровят в купчина останки от животински трупове за храна, показаха размерите на глада в най-многолюдната нация в Латинска Америка, където милиони са подложени на лишения заради пандемията и нарастващата инфлация, съобщава БГНЕС.

Снимките, направени в Рио де Жанейро миналата седмица от наградения фоторепортер Домингос Пейшото, показват група хора, които ровят за парче месо в задната част на камион, който транспортира изхвърлени карантии и кости до фабрика, произвеждаща храна за домашни любимци.

„Има дни в които просто ми се иска да плача“, коментира шофьорът на камиона Хосе Дивино Сантос.

„Преди се е случвало хората да молят за кокали за кучетата си. Тези дни те молят да си потърсят нещо за храна“, добави Сантос, който позволява на нуждаещите се да ровят из животинските остатъци, които събира от супермаркетите.

51-годишната чистачка Дениз да Силва посочва, че трябва да нахрани петте си деца и 12 внуци, след като скоро е загубила съпруга си.

„Мина толкова много време, откакто за последно хапнахме хубаво месо – това беше преди пандемията... Толкова съм благодарна за това“, признава Силва за животинските кости.

Снимките, една от които се появи на първа страница на вестник „Екстра“ под заглавието „Бразилия 2021: болката от глада“, предизвикаха протести в страната.

“Young man, either we eat this or we starve to death,” ⁦@nasrafael⁩ remembers one scavenger telling him. Our piece on the devastating Domingos Peixoto ⁦@jornalextra⁩ photos that have sparked an outcry over hunger in Bolsonaro’s Brazil https://t.co/XPRvYF2PNB