Боно от U2 с импровизиран концерт в метрото в Киев

М узиканти от ирландската рокбанда U2 направиха изненадващо изпълнение в станция на метрото в украинската столица Киев, използвана като бомбоубежище, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Фронтменът Боно и китаристът Дейв „Едж“ Евънс изпълниха някои от най-големите хитове на групата.

Класиката Stand By Me бе адаптирана в "stand by Ukraine" (Застани до Украйна), се вижда на видеа в социалните мрежи.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. -- Bono and The Edge #StandWithUkraine