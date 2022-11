Пуснаха под домашен арест бившия молдовски президент, той обеща нови протести

Б ившият молдовски президент Игор Додон, на когото са повдигнати редица обвинения, бе освободен вчера от домашен арест и се закани да вземе участие в протестите срещу настоящия президент на бившата съветска република Мая Санду, предаде Ройтерс.

‘Former Moldovan President #IgorDodon, who faces a series of #CriminalCharges, was released from house arrest on Friday [18/11/2022] and vowed to take part in protests against the ex-Soviet state's current pro-Western leader.’ 🤔https://t.co/JOmHCpOVVN