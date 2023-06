Бивш заместник-гуверньор на китайската централна банка е арестуван за корупция

Ф ан Ифей, бивш заместник-гуверньор на Народната банка на Китай (People’s Bank of China) е арестуван по подозрения в корупция, съобщи днес китайската прокуратура, цитирана от Ройтерс.

