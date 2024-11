Безредиците в Амстердам: Трима души са в неизвестност

К метът на Амстердам Фемке Халсема заяви днес, че подчинените й службите все още установяват пълния мащаб на насилието, насочено срещу израелски фенове след футболния мач от турнира Лига Европа между нидерландския "Аякс" и "Макаби" (Тел Авив), завършил 5:0 снощи, предаде Ройтерс.

"Въпреки масираното полицейско присъствие в града, са били ранени израелски привърженици", заяви Халсема в публикация в "Инстаграм", като уточни, че точният брой на пострадалите и арестуваните все още не е установен.

Халсема заяви, че ще бъдат въведени допълнителни мерки за сигурност след снощните безредици, като ще се обърне специално внимание на допълнителната сигурност на еврейските институции и обекти.

"Let the IDF win to Fuck the Arabs!"

Maccabi Tel Aviv fans chanted this genocidal song last night whilst being protected by the police in Amsterdam, sparking a wave of riots that ended up with the injury of over 20 Israeli settlers, with at least seven others reported missing.… pic.twitter.com/5eoYk9npr8