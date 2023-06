Белгия унищожава близо 8 млн. дози ваксини против COVID-19

В Белгия ще бъдат унищожени около осем милиона дози ваксина против ковид, производство на "Модерна" и "Пфайзер", съобщиха местни медии, като се позоваха на изявление на министъра на здравеопазването Франк Ванденбрук.

Отбелязва се, че страната разполага с 15,3 милиона дози, но за някои от тях годността изтича, а други вече не противодействат на новите разновидности на вируса на болестта. Допълва се, че за да получи нови дози, страната трябва да освободи място в хладилните складове.

Belgium is throwing away six million doses of covid vaccines bc the the new ones are a lot more efficient. They just admitted that they forced people to take experimental vaccins that were inefficient, and NPCs don't seem to care. pic.twitter.com/5Uhe2hmrmY