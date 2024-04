Разследване в Европейския парламент: Белгия подозира руска "намеса" и корупция в институцията

Б елгийската федерална прокуратура е започнала разследване по подозрения за корупция на членове на Европейския парламент след установяването на мрежа за оказване на влияние, финансирана от Москва, съобщи министър-председателят Александър Де Кроо, като уточни, че темата ще бъде обсъдена следващата седмица на срещата на върха на ЕС, предаде АФП.

В края на март Прага разкри, че чешките разузнавателни служби са открили мрежа, финансирана и организирана от Москва, която е разпространявала проруска пропаганда за Украйна чрез уебсайта "Гласът на Европа".

След това Белгия подчерта, че според нейните служби членове на ЕП "са получавали пари" от тази мрежа, за да популяризират "руската пропаганда".

"Нашите съдебни органи потвърдиха, че тази намеса подлежи на наказателно преследване", заяви Де Кроо на пресконференция. "Паричните плащания не са извършени в Белгия, но намесата е била", обясни той, като посочи, че Белгия е седалище на европейските институции.

"Вчера във федералната прокуратура беше образувана преписка", потвърди говорител на институцията.

Belgian prosecutors are looking into possible Russian interference in the upcoming European Parliament election following findings provided by intelligence services,… pic.twitter.com/L4pLlzKQ5Q