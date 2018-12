Мъжът, за когото беше съобщено, че е бащата на 29-годишния заподозрян за тазседмичното нападение срещу коледния базар в Страсбург, заяви, че синът му е подкрепял идеологията на групировката "Ислямска държава", предаде Асошиейтед прес.

Снощи френският обществен телевизионен канал "Франс 2" излъчи интервю с бащата, Абделкрим Шекат, два дни след като синът беше ликвидиран при престрелка с трима полицейски служители в квартала в Страсбург, в който е отраснал като дете. Това стана след голяма операция по издирването му. В резултат на атаката във вторник вечер срещу базара загинаха четирима души, а дузина бяха ранени.

Коледният базар в Страсбург, седалището на Европейския парламент, е най-големият във Франция. В петък той отново беше отворен (вижте във видеото по-горе), след като преди това беше затворен за времето, през което траеше операцията по издирването на заподозрения.

Бащата каза, че за последно видял сина си, Шериф Шекат, три дни преди нападението, но не могъл да се свърже с него, докато се укривал.

Той призна, че синът му подкрепял групировката "Ислямска държава".

Father of Cherif Chekatt, the Strasbourg shooter, confirms son was a fan of ISIS. Defended terror group and said they were “on the right path.” https://t.co/VEpVBDsCmW