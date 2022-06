Михаил Баришников към Путин: Вашият руски свят е свят на страх

"Вашият руски свят е свят на страх", написа в отворено писмо до руския президент Владимир Путин Михаил Баришников, легендата в балета, който се противопоставя на руското нахлуване в Украйна, съобщи АФП.

Прочутият балетист, роден в СССР и прекрачил желязната завеса през 1974 г., се обърна към руския президент, след като сайтът на благотворителния проект "Истинската Русия", подкрепен от известни дейци на културата в изгнание, които се противопоставят на военните действия в Украйна, беше блокиран в Русия. Сайтът е достъпен извън страната.

"We know how to keep the values of a true Russian world. And yours will die from its own fears unless it wakes up," Baryshnikov said to Putin.https://t.co/8l9EkkIC9A