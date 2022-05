Каспаров: Те не искат да живеят под фашисткия режим на Путин

"Три месеца след началото на геноцидната тотална война на Путин срещу Украйна, глобалният спасителен екип на Путин се събира отново. Държавни ръководители, медии, експерти, всички обичайни заподозрени, нетърпеливи да запазят ужасяващото статукво и да пожертват хиляди украински животи, за да го нарекат мир", коментира в Туитър Гари Каспаров.

"Украйна кърви, без оръжията, които поиска. Путин бърза да анексира още украинска територия, издава паспорти и валута, убива и депортира хиляди и ги замества с руснаци, както прави вече 8 години в окупирания Крим и Донбас", продължава Каспаров.

"Печалбарите и умилостивителите, работещи с или за Путин, като Кисинджър, се присъединяват към фалшивите "миротворци" от Франция и Италия, за да изпратят повече украинци в ада на руската окупация, задават се десетки нови Бучи. Кои са те, че да казват на украинците как да живеят и да умрат?", пита Каспаров.

"Путин знае, че оръжията ще стигнат до украинците най-малко след месец, така че той отчаяно иска да докара историята до задънена улица, като постигне прекратяване на огъня, което няма да спазва. Под това прикритие той ще консолидира територия, ще продължи анексията и ще ликвидира всяка съпротива. Правил го е и преди", подчертава Каспаров.

"Някои съюзници бавят оръжията, страхувайки се от украинска победа. Ако Украйна постигне по-голям напредък, отблъсквайки Русия, западните лидери могат да загубят желания момент за "мир за нашето поколение" и съответно възможността да се втурнат обратно към руския газ и петрол", посочва Каспаров.

"Украйна се нуждае от въздушна защита, докато съюзниците сочат с пръст и си играят на горещ картоф с това кой от какви разрешения има нужда, за да предоставя самолети и други оръжия. Искат ли касапницата да приключи, или просто да я прикрият, да я отложат, гарантирайки, че следващия път ще бъде по-лошо?", пита Каспаров.

"Макрон се надяваше, че Зеленски ще бъде маршал Петен за Украйна, но той се оказа по-скоро дьо Гол. Украинците не искат да живеят в републиката на Виши под фашисткия режим на Путин. Така че те се борят с всички сили за своята нация и за Европа, и за свободния свят", посочва Каспаров.

"Но Европа не се бори с всички сили за Украйна. "Съюзът" не е единен, не отстоява ценностите от своето основаване. Във войната за живот и свобода няма място за приятелски сделки с агресивни диктатори. Какво говорят действията на Франция, Италия и Унгария за техните принципи?", пита Каспаров.

"Спасителният екип на Путин не се срамува дори след ужасите на Мариупол и Буча. Редакционните статии все още призовават за кратки пътища и сделки с военнопрестъпника. Ех, само ако тези умилостивители, здрави и добре нахранени, имаха една десета от смелостта, която украинците имат под обстрел…", заявява Каспаров.

"Настояването на Путин за сделка трябва да ви накара да продължите натиска, да унищожите нахлуващата му армия и да доведете до банкрут него и неговата мафия. Под лидерството на САЩ трябва да продължи затягането на финансовите клещи, за да му се покаже, че нещата няма да се подобрят, докато Украйна не бъде цяла и свободна", призовава Каспаров.

"Спрете да мислите за отстъпките, които Украйна може да направи. Тя плаща ужасна цена с кръв, предстоят десетилетия на възстановяване. Тя плащат за годините на слабост и корупция на европейските нации, които с нетърпение правеха бизнес и дипломация с нашественика", казва Каспаров.

"Украйна се нуждае от доставянето без колебание на всяко оръжие, което поиска. Свободният свят има късмета да разполага със смели и квалифицирани украински военни на предната линия на война, която никога не са искали, война, която Западът се преструваше, че не съществува. Те не са подчинени, те са партньори", смята Каспаров.

"Фалирайте Путин и неговия режим. Дайте на Украйна каквото ѝ трябва, за да спечели. Срам за всеки, който спасява Путин от последствията от неговата убийствена война. Украйна трябва да избере и докато те решават да се бият, ние трябва да се борим с тях. Слава на Украйна", завършва Каспаров.

Three months into Putin's genocidal total war on Ukraine, Putin's Global Rescue Team is assembling again. Heads of state, media, pundits, all the usual suspects eager to preserve a horrific status quo & sacrifice thousands of Ukrainian lives, and call it peace. 1/13