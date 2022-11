Лондон: Русия вероятно стреля по Украйна с ракети с предварително отстранена ядрена бойна глава

Р усия вероятно премахва ядрените бойни глави от стари ядрени крилати ракети и стреля с боеприпаси без заряд срещу Украйна, каза днес британското военно разузнаване, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Според министерството на отбраната изображения с отворен код показват останки от изстреляна от въздуха

срещу Украйна крилата ракета, която изглежда е разработена през 80-те години като система, способна да носи ядрен заряд. Ведомството предполага, че извадената бойна глава се заменя с баласт.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 November 2022



