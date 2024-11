Автомобил 4х4 блъсна колоездачи и избяга

П олицията съобщи, че е започнало разследване за убийство, след като жена е загинала, когато е била блъсната от автомобил 4х4.

От полицията в Дербишър съобщиха, че са били повикани по сигнал за сблъсък в “Батли Лейн”, Плезли, около 20:00 ч. във вторник.

Полицията съобщи, че тъмен автомобил 4х4 е последвал два електронни велосипеда, преди да блъсне единия от тях.

По думите на полицаите, в резултат на сблъсъка мъжът и пътничката са паднали от велосипеда, а 25-годишната жена е починала на място.

A murder investigation has been launched after a woman was killed when she was knocked off an e-bike that was rammed by a 4x4, police have said.



