Автобус падна в река в Перу, има загинали

Н ай-малко шестима души загинаха, а други шестима са в неизвестност, след като вчера автобус с около 30 пътници падна в река в Перу, съобщи министерството на здравеопазването в страната, цитирано от Франс прес.

„Шестима души са загинали, а шестима са в неизвестност, след като автобус е излязъл от пътя и се е преобърнал“, се казва в изявление на здравното министерство за западния регион Анкаш. „Според последните данни 32 души са ранени. Що се отнася до изчезналите лица, регионалната полицейска служба в момента ги издирва“, се добавя в изявлението.

До момента няма информация за причината за катастрофата.

Автобусът, който е пътувал от столицата Лима за Помабамба в северната част на страната, е паднал от 150 метра и се озовал в река.

Инцидентът е станал в региона Анкаш, на около 430 км североизточно от столицата.

