Атентатор самоубиец отне живота на 9 пакистански войници

А тентатор самоубиец е убил девет войници, като се е врязал с мотоциклета си във военен автомобил в Северозападен Пакистан, което е най-смъртоносната атака срещу армията тази година. Това съобщиха днес официални лица, предаде ДПА.

Други петима войници са били ранени при нощното нападение в околностите на Бану, малък град в съседство с региона Вазиристан близо до границата с Афганистан. Районът някога е бил контролиран от ислямистки бойци, свързани с бойната групировка "Ал Каида".

