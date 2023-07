Руска ракетна атака срещу Лвов, има жертви

Ч етирима души бяха убити при руска ракетна атака тази нощ, при която бе поразена жилищна сграда в украинския град Лвов, заяви кметът на Лвов Андрий Садови, цитиран от Ройтерс.

"Четирима души бяха убити", се казва в публикация на Садови в "Телеграм".

Атентатор се взриви в съд в Киев

При ракетната атака са били нанесени щети на около 60 апартамента и 50 автомобила.

Ранени са девет души. Спасителни екипи претърсват отломките за още хора, които може да са затрупани по тях.

Кметът на Лвов Андрий Садови направи видеообръщение към жителите на града, в което заяви, че нападението е най-голямото по гражданската инфраструктура в Лвов от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна миналата година.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски обеща „осезаем отговор“ на руския ракетен удар.

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!



There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4