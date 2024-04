Атаката в Сидни: Полицията разкри името на нападателя, който уби шестима души

П олицията на Нов Южен Уелс каза, че 40-годишният Джоел Каучи е отговорен за нападението в оживен търговски център в Сидни в събота, преди да бъде смъртоносно прострелян от полицай.

Каучи, който според полицията страда от неуточнени психични проблеми, е извършил атаката с нож в търговския център Westfield в Bondi Junction.

The Sydney stabbings attacker who killed six people has been named by police

Разследващите не третират инцидента като свързан с тероризъм и са разговаряли със семейството на Каучи.

Помощник-комисарят на полицията в Нов Уелс Антъни Кук каза пред репортери на пресконференция: „Продължаваме да работим по профилирането на нарушителя, но много ясно за нас на този етап изглежда, че това е свързано с психичното здраве на замесения.

Five of the six people who died in the Sydney shopping centre stabbings have been named



Read more 🔗https://t.co/lIZtY9eKuQ