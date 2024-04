Чарлз III и Камила са ужасени от касапницата в Сидни

Б ританският крал Чарлз III заяви, че той и съпругата му кралица Камила са "напълно шокирани и ужасени" от престъплението с нож в търговски център в Сидни, което уби шестима души.

„Сърцата ни са със семействата и с тези, които бяха толкова брутално убити по време на такава безсмислена атака“, каза кралят в изявление, разпространено от Бъкингамския дворец.

King Charles and Queen Camilla have sent their condolences to the families of those who were killed during a Sydney shopping centre attack on Saturday.



In a statement released by Buckingham Palace, the King said: “My wife and I were utterly shocked and horrified to hear of the… pic.twitter.com/HMPZG4opRS