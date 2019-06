М асивен астероид със силата на 5-килотонна бомба падна в южната част на Пуерто Рико.

Астрономите потвърдиха, че 10-метров астероид е ударил Земята и се е приземи на юг от Пуерто Рико на 22 юни, произвеждайки взрив, еквивалентен на приблизително 5 килотона TNT.

Според „EarthSky” въпреки голямото количество енергия, излъчвано от сблъсъка на астероида със земята, не се смята, че в резултат на инцидента има разрушения или смъртни случаи.

Освен взрива, предизвикан от астероида, наречен „Asteroid 2019 MO”, най-удивителният факт около него е, че ударът му със земята е бил предвиден от астролозите.

Астрономът Питър Браун отбеляза в неотдавнашно свое съобщение, че инфразвукова станция, разположена на Бермудските острови, е успяла да засече астероид при влизането му в атмосферата на Земята.

Експерти от Националната служба по аеронавтика и космическа администрация на САЩ посочиха, че събития, подобни на ударът на „Asteroid 2019 MO” се случват „около веднъж или два пъти годишно.“

