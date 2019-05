О снователят на "Уикилийкс" Джулиан Асандж заяви днес в лондонски съд, че не иска да бъде екстрадиран в САЩ, където ще бъде съден за едно от най-големите изтичания на секретна информация в историята, предаде Ройтерс.

САЩ искат Асандж да им бъде предаден и го обвиняват в заговор за неправомерен достъп до информационна система, което се наказва с до пет години затвор.

Асандж, който е в британски затвор, участва в състоялото се днес предварително процедурно заседание на Уестминстърския магистратски съд чрез видеовръзка.

Запитан дали е съгласен да бъде екстрадиран в САЩ, той отговори отрицателно.

