Арестуваха политик за убийството на журналист в Лас Вегас

А мериканската полиция съобщи, че е арестувала заподозрян във връзка с убийството на журналист в Лас Вегас, предаде Франс прес.

Според местни медии заподозреният е политик, който е станал обект на разследване от убития журналист.

Las Vegas Review-Journal editor: “A colleague appears to have been killed for reporting on an elected official. Journalists can’t do the important work our communities require if they are afraid a presentation of facts could lead to violent retribution.” https://t.co/WSuaBgZuVQ

"Заподозреният за убийството, извършено на 2 септември 2022 г., бе арестуван", се казва в кратко изявление на полицията на Лас Вегас, в което не е упоменато името на заподозрения и няма допълнителни детайли.

Разследващият журналист Джеф Джърман работел върху поредица от статии, публикувани от "Лас Вегас ривю джърнъл" и посветени на незаконните действия на представител на публичната администрация на окръг Кларк, част от който е Лас Вегас.

An investigative journalist in Las Vegas, @JGermanRJ, was found stabbed to death outside his house.



Today, police searched the home of an elected official who'd been the focus of German's reporting.



The colleagues of the man killed are there reporting: https://t.co/Stw3aABzaL