Арестуваха бивш член на терористичната организация "Червените бригади"

П олицията в Буенос Айрес арестува бившия член на крайнолявата организация "Червените бригади" Леонардо Бертулаци, предаде Ройтерс, като се позова на аржентинското правителство. Той е издирван от италианската съдебна система за престъпления, извършени като част от организацията.

Местни медии съобщиха, че Берталуци е обвинен в престъпления, сред които отвличания, и от години е бил в Аржентина като бежанец - статут, който той е загубил при управлението на сегашното ултралиберално правителство на президента Хавиер Милей.

A former member of the Italian Red Brigades, Leonardo Bertulazzi, has been arrested in Argentina, and is to be extradited to Italy. https://t.co/3rwzJUYhMg