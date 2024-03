Аналена Бербок с видеообръщение по повод Международния ден на жената

Г ерманската външна министърка Аналена Бербок се присъедини към многобройните си колеги и колежки, които насърчават правата на жените чрез публикации в социалната мрежа "Екс", отбелязвайки днешния Международен ден на жената, предаде ДПА.

Подобни постове направиха външните министърки на Република Южна Африка, Белгия, Австралия, Финландия и Монголия, както и външните министри на Франция, Испания и Албания. Всички те публикуваха сходни видеа, в които обясняват защо водят кампания за правата на жените, отбелязва ДПА.

Women rise up when things get tough. This is crucial in these challenging times. Nevertheless, women are still being excluded and opposed - a waste of talent and knowledge. This has to change.



Because progress for women equals progress for all. #StrongWomenStrongSocieties 1/3 pic.twitter.com/LN9IK8FYFF