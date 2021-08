Афганистанският първи вицепрезидент се самопровъзгласи за "легитимен временен" президент

А фганистанският първи вицепрезидент Амрула Салех обяви днес, че е в страната, предаде Ройтерс.

В пост в Туитър той се самоопредели за "легитимен временен президент" на Афганистан.

Афганистанският президент Ашраф Гани избяга от страната в неделя - деня, когато талибаните влязоха в столицата Кабул.

След среща миналата седмица, посветена на сигурността и председателствана от Гани, Салех каза, че е горд от правителствените сили и ще направи всичко възможно, за да засили съпротивата срещу талибаните, отбелязва Ройтерс.

What’s happening in Afghanistan is worrying.



The US and NATO members need to offer a path for women who are frightened of the Taliban to leave Afghanistan and seek refuge in countries that afford women their rights



The Taliban cannot be trusted. They are making empty promises. https://t.co/TcBlbRNG0n