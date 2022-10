Американски спецчасти ликвидираха високопоставен член на ИДИЛ в Сирия

А мериканските сили извършиха операция в Североизточна Сирия, чиято цел е бил член на групировката "Ислямска държава", предаде Ройтерс, като се позова на високопоставен служител на САЩ в сферата на отбраната.

Говорителят на американското Централно командване Джоузеф Бучино не даде повече подробности за акцията, която според местни източници е била извършена в контролирано от правителството селище в провинция Хасака.

