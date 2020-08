Американски сенатор бе нападнат от разярена тълпа

С енаторът републиканец Ренд Пол се оплака, че е станал обект на нападение от разярена тълпа от около сто души недалеч от Белия дом.

В профила си в Туитър той разказа за инцидента, който се е случил след края на конгреса на Републиканската партия, на която официално бе издигната кандидатурата на Доналд Тръмп за втори президентски мандат.

Тръмп обеща жена на Луната и американския флаг на Марс

"Благодаря на полицейското управление на окрък Колумбия, че спасиха живота ни в буквалния смисъл", написа сенаторът.

Нито той, нито полицейското управление изнесоха повече подробности за инцидента.

От появилите се в социалните мрежи видеозаписи се вижда, че случката се е разиграла, след като сенаторът и съпругата му Кели напускат конгреса на Републиканската партия.

Тълпа протестиращи с плакати в подкрепа на движението "Black Lives Matter" започва да крещи обиди по техен адрес. Сенаторът и съпругата му са заобиколени от полицията, за да им осигури безпрепятствено придвижване, като в същото време спира онези демонстранти, които се опитват да се приближат до двойката.

Тръмп прати федералните да потушат бунта в Уисконсин

Друг сенатор – Тед Круз, също сподели в профила си в Туитър, че с подобно отношение на протестиращите са се сблъскали и няколко други участници в конгреса на Републиканската партия.

Just got attacked by an angry mob of over 100, one block away from the White House. Thank you to @DCPoliceDept for literally saving our lives from a crazed mob.