Д вама сърби са леко ранени при стрелба в северната косовска община Зубин по-рано тази сутрин, когато специалните косовски сили РОСУ са пристигнали в района, потвърди за агенция Танюг полицейски служител от мястото на събитието.

Около 6.20 ч. е започнала престрелка между неизвестни лица и специалните полицейски части, при която са изстреляни около 200 патрона.

След това са пристигнали и 15 бронирани коли на РОСУ и на полицията, които са се разгърнали по пътя от мястото на престрелката, село Доне Вараге, към Зубин поток и са съборили импровизирана барикада, поставена от уплашените местни жители.

Служителите на РОСУ са хвърляли и шокови гранати. Хората са уплашени, а местното училище и детска градина смятат да прекратят работа, каза източникът на Танюг.

Косовската полиция предприе операция в четирите северни общини с предимно сръбско население.

Властите в Прищина съобщиха, че това е операция срещу организираната престъпност. Операцията е предприета след няколкомесечно разследване от страна на Специалната прокуратура на Косово. Според резултатите от разследването организирана престъпна група, включваща полицейски служители, се е занимавала с нелегална търговия със стоки, злоупотреба със служебно положение и даване на подкупи.

Премиерът на Косово Рамуш Харадинай потвърди тази сутрин, че специалните косовски части са извършили арести в общини в Северно Косово, като подчерта, че става дума за

операция срещу контрабандата и организираната престъпност.

Харадинай написа в социалната мрежа Туитър, че операцията е насочена срещу организираната престъпност и нейна цел са между другото и полицейски и митнически служители. Косовският премиер призова гражданите да запазят спокойствие.

Anti smuggling & organized crime operation is being conducted in northern municipalities of #Kosovo as part of our commitment to implement RoL for all. I confirm that this operation is against org. crime & it also targets police & customs officers. I call citizens to remain calm.