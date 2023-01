90% от населението в Хенан е заразено с COVID-19

П очти 90 % от хората в третата по население провинция на Китай вече са заразени с COVID-19, заяви високопоставен служител днес, докато страната се бори с безпрецедентно нарастване на случаите, пише БГНЕС.

90% of people in China's Henan province infected with Covid: official.



With a population of 99.4 million, the figures suggest about 88.5 million people in Henan may now have been infected