51 години по-късно: разгадаха кода на серийния убиец Зодиак

Р азбивачи на кодове са разгадали шифъра от 340 знака на серийния убиец, наричан Зодиака, 51 години след като кода беше изпратен в редакцията на вестник „Сан Франсиско Кроникъл”. Новината е потвърдена от ФБР, съобщава Би Би Си (BBC).

Убиецът, който така и не беше заловен, убива петима души или с наръгване с нож, или при престрелки. Той тероризира района на залива на Сан Франциско в края на 60-те години на миналия век.

Разгаданото съобщение е едно от няколкото, изпратени до вестници по време на убийствата. Кодът е разбит от трима души от САЩ, Белгия и Австралия.

Дешифрираният текст не хвърля светлина върху самоличността на убиеца. Ето какво гласи той: „Надявам се, че се забавлявате много, опитвайки се да ме хванете. Не се страхувам от газовата камера, защото тя ще ме изпрати по-скоро в Рая, защото сега аз имам достатъчно роби, да работят за мен”.

Във видеоклип, публикуван в YouTube, уеб дизайнерът от Вирджиния Дейвид Оранчак казва, че е разбил шифъра заедно с експерта по приложна математика от Авсралия Сам Блейк и белгиеца Ярл Ван Ейке, управител на склад и софтуерен инженер и разбивач на кодове.

Съобщението, което Оранчак определя като „още от боклуците на търсещия внимание Зодиак”, се състои от редове от главни букви и символи. Екипът, разгадал кода, който използва човешката изобретателност и софтуер за дешифриране а съобщения, посвещава усилията си на жертвите на Зодиака и техните близки.

ФБР потвърди разбиването на кода и заяви, че продължава да търси справедливост за убитите.

#Breaking - Our statement regarding the #Zodiac cipher: pic.twitter.com/cJCtlDEbMw