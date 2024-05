5 жертви след опустошителните торнада в САЩ

П етима души загинаха вчера, а най-малко 35 бяха ранени при преминаването на мощни торнада през Айова, като едното от тях нанесе щети в малкия град Грийнфийлд, съобщи АП.

Министерството на обществената сигурност на Айова съобщи, че торнадата са отнели живота на четирима души в района на Грийнфийлд, а шерифската служба на окръг Адамс съобщи, че пети човек - жена, чиято кола е била отнесена от пътя - е загинал от торнадо на около 40 км от там.

