Най-малко 26 души са загинали при безредиците, избухнали ден, след като лидерът на опозицията се обяви за временен президент във Венецуела. Хуан Гуайдо получи подкрепата на международната общност за опита си да свали, както сам я нарече - "диктатурата" на президента Николас Мадуро.

Хиляди хора излязоха на протест срещу Мадуро. Той встъпи в длъжност за втори 6-годишен мандат след избори, определени като фалшифицирани.

Гуайдо беше признат от много държави, включително от Европейския съюз и САЩ. Затова Мадуро прекъсна дипломатическите си отношения с Вашингтон.

"Подписах дипломатическа нота, с която давам 72 часа на целия персонал на посолството да напусне страната", каза Николас Мадуро.

Русия и Турция обаче подкрепиха Мадуро.

Няколко милиона души са напуснали богатата на петрол Венецуела през последните години заради глад, хиперинфлация и липса на основни стоки.

Мощната армия на Венецуела застана твърдо зад президента Николас Мадуро в четвъртък, когато подкрепяният от САЩ опозиционен лидер Хуан Гуайдо оправи директно предизвикателство към неговия авторитет.

Мадуро обяви затварянето на посолството и консулствата във Венецуела на Съединените щати, ден след като администрацията на президента Доналд Тръмп обяви, че режимът му е "незаконен".

Ползващ се с подкрепата на висшето командване на въоръжените сили министърът на отбраната Владимир Падрино, който самият егенерал, обяви 56-годишния Мадуро за "легитимен президент" и обеща да защити властта му срещу опит за "преврат".

След казаното от Падрино, осем генерали от своя страна също потвърдиха своята "абсолютна лоялност и подчинение" на социалистическия лидер в послания, предавани по държавната телевизия.

Върховният съд, съставен от лоялнина режима магистрати – също потвърди верността си към "легитимната власт" на Мадуро.

"Във Венецуела се извършва преврат със съгласието на чужди правителства", заяви председателят на съда Майкел Морено.

В интервю за Univision Гуайдо каза, че не изключва включването на Мадуро в амнистия, която той предлага за военни и цивилни служители, които водят прехода във Венецуела. Но той каза, че такава възможност трябва да бъде оценена, защото, каза той, Мадуро е отговорен за смъртта на протестиращи.

Анализатори от консултантската група "Евразия груп" отбелязаха, че въпреки международното признаване на Гуайдо като временен президент на Венецуела утвърждава позицията му на главен опозиционен лидер, той не е успял да спечели на своя страна армейското командване.

Поради което „падането на Мадуро не изглежда предстоящо“, пишат анализаторите.

Във Вашингтон държавният секретар Майк Помпео продължи да оказва натиск върху левия лидер и САЩ призоваха за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН по кризата във Венецуела.

"Време е за дебат. Режимът на бившия президент Николас Мадуро е незаконен", каза Помпео в реч пред Организацията на американските държави, като го предупреди да не използва сила срещу демонстрантите.

Разгневеният от позицията на Вашингтон Мадуро определи в сряда 72-часовия срок, в който американските дипломати трябва да напуснат страната, а в четвъртък съобщи, че е изтеглил всички венецуелски дипломати от САЩ.

Междувременно Държавният департамент разпореди на персонала си, който не е необходим при екстремни ситуации, да напусне Венецуела, но отказа да се придържат към пълно изтегляне на екипа си, заявявайки, че ще запазят дипломатическите си връзки с "правителството на временния президент Гуайдо".

Междувременно Тръмп открито изрази опцията за военната намеса във Венецуела, като казва, че "всички възможности са на масата" и анализаторите предполагат, че той би могъл да обмисли допълнителни икономически санкции срещу страната, една трета от чиято петролна продукция отива в САЩ.

Демократите демонстрираха рядко срещана подкрепа за републиканския президент на Щатите по въпроса за кризата във Венецуела, но несъгласие изрази един от изтъкнатите сенатори независимият Бърни Сандърс.

​„Правителството е ограничено в предоставянето на спешна помощ за американските граждани във Венецуела“, се казва в изявлението.

Извън Южна Америка за признаването на Гуайдо за временен лидер на Венецуела към Съединените щати се присъединиха Канада и Великобритания, а Франция също отхвърли легитимността на Мадуро.

Както пишат „Ведомости“, Русия е на второ място като икономически партньор на Венецуела след Китай. Задълженията на Каракас към Пекин са 20 млрд. долара, а към правителството в Москва 3,15 млрд. и пред компанията „Роснефт“ - 3,1 млрд. долара.

От „Роснефт“ неведнъж са заявявали, че доставките от Венецуела са стабилни и вървят по график.

С компании във Венецуела са работили също и от КамАЗ: доставили са над 340 камиона, в четири завода е организирано сглобяването на автобуси, а също така са построили пет сервизни центъра.

Между другото според чуждестранни и руски експерти вероятността Мадуро да загуби властта е много голяма. „Мадуро сам си е виновен: той загуби подкрепата не само на средните, но и на маргиналните слоеве на населението, които винаги бяха негова опора. Сега е възможно и неговото сваляне, и намеса на външни играчи, и гражданска война“, смята експертът от Руската академия на науките Дмитрий Морозов.

Опит за преврат във Венецуела предизвиква опасения във връзка с възможната промяна на реда и сроковете за връщане на задълженията към правителството на Русия, коментира пред РБК представителят на „Вестсайд“ Сергей Водолагин.

Отчитайки тежката икономическа обстановка в страната не трябва да се изключва това, че Венецуела ще потърси ново преструктуриране на дълга си. Възможно е това да бъде направено както от страна на действащия режим на Мадуро, така и от страна на новото правителство в случай на смяна на властта. По информация на РБК Русия е дала общо на Венецуела кредити в размер на 17 млрд. долара.

По-нататъшните перспективи за руския бизнес във Венецуела ще зависят не само от развитието на събитията в тази страна, но и от позицията, която ще заеме Русия, убеден е шефът на Руския съвет по международни работи Андрей Кортунов, чието мнение е публикувано в „Известия“. „Еднозначният залог на Мадуро увеличава риска от загуба на позиции във венецуелската икономика в случай на неблагоприятно развитие. По-балансираната позиция дава шанс да се запази присъствието във всеки случай, но ще трябва да се примирим с увеличената конкуренция от други играчи", коментира експертът пред „Известия“.

Според ООН около 2,3 милиона души са избягали от страната от 2015 г. Инфлацията се очаква да достигне 10 милиона процента тази година.

The countries that support Juan Guaidó and those that follow Nicolás Maduro's side. #VenezuelaGritaLibertad. #Venezuela pic.twitter.com/07wpoUHM6Z