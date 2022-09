14 души загинаха при срутване на сграда в Йордания

В събота бе извадено последното тяло от останките на срутената с града, така след 4-дневната спасителна операция, общият брой на загиналите стана 14, каза Амер ал-Сартауи, говорител на обществената сигурност.

Мащабна спасителна операция започна, когато 4-етажната жилищна сграда се срути във вторник в Джабал ал-Вейбде, един от най-старите квартали на Аман. Откритото тяло, за което медицински източници казаха, че е жена, означава, че всички изчезнали са открити.

Прокурорът на Йордания е наредил арестуването на трима души като част от разследването, включително управителя на сградата, както и други двама души, участващи в ремонтни дейности, съобщиха държавните медии.

